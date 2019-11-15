中天綜合台《快樂大本營》明(16日)晚10點播出《狄仁傑之四大天王》特輯，主要演員趙又廷、阮經天、林更新、馬思純同台亮相，詮釋男女朋友相處的即興短劇並且分享高超撩妹手段。

馬思純與飾演《步步驚心》十四爺的林更新的短劇題目是「若你要看球賽，女友想出門，你該怎麼辦？」演出前一秒馬思純還在說：「我們又不熟！」但一開演立即轉換語調怒氣衝天朝林更新喊：「把電視關了！」林更新也是秒入戲，作勢怒砸電視說：「關就關！」兩人充滿爆發力的演技，讓全場看得驚呆。

馬思純影后演技大爆發 與林更新吵架「來真的」（圖/中天提供）

緊接著男神阮經天也來詮釋該怎麼哄女友，只見阮經天飾演認真看球賽的男友，完全不管一旁演女友的謝娜狂喊：「天兒，你聽到我的聲音了嗎？你看見我了嗎？你知道我在哪嗎？」惹怒謝娜大罵：「你接著三年也沒有女朋友！」沒想到阮經天突然一把拖回謝娜說：「我這一輩子沒怕過誰，因為我只怕老婆。」

阮經天即興短劇內哄女友謝娜（圖/中天提供）

而趙又廷則在《快樂大本營》中自曝：「沒有我哄不好的女生。」引發全場驚呼，他急忙解釋：「是因為高圓圓很少生氣啦。」不過趙又廷玩遊戲的功力顯然比不上撩妹，幾乎從頭錯到尾，被從天而降的鍋蓋砸了不下10次，讓趙又廷苦喊：「我快失去說話能力了。」

趙又廷被大水澆頭、鍋蓋狂砸（圖/中天提供）



(中時 )