小黃鸝鳥站在巢邊，即將要離巢。

小黃鸝鳥擠在小小的鳥巢裡面，探頭出來模樣超萌。

親鳥會經常回巢探視小黃鸝鳥是否安全。

小黃鸝鳥終於安全離巢了！高鐵沙崙站區三隻小黃鸝鳥誕生，「拍鳥俱樂部」為了防範不肖之徒竊捕，俱樂部成員主動記錄監看，臺南市政府保育單位、警方、沙崙國中師生亦加入保護行列，警方甚至規劃日夜巡邏勤務，形成嚴密防護網。歷經半個多月，小黃鸝鳥終於長大，13日下午安然離巢，大家歡呼並鬆了一口氣。

近年來，民眾發現高鐵沙崙站區有黃鸝鳥進駐活動，木棉花開季節，全身鮮黃的黃鸝鳥在紅色木棉花間活動，畫面非常漂亮，消息傳開來，掀起一股賞鳥熱潮，也使得高鐵沙崙站區成為喜愛拍鳥人士攝取黃鸝鳥活動、育雛畫面的熱門景點。

黃鸝鳥長得漂亮，引起飼養寵物鳥的民眾覬覦，市場價格頗高，據稱，1隻幼鳥可以賣到1萬元，因此不肖之徒到處竊捕黃鸝鳥幼鳥出售牟利。高鐵沙崙站區有黃鸝鳥築巢繁殖的消息傳出，就經常有不肖之徒在站區內搜尋，只要發現即將離巢的小黃鸝鳥就竊捕，去年和今年初已經發生2次。

小黃鸝鳥遭竊捕，親鳥會傷心的到處尋找，同時不斷發出悲淒的叫聲，令聞者為之鼻酸，因此，愛鳥人士對不肖之徒竊捕小黃鸝鳥，造成黃鸝鳥骨肉分離的行為都感到十分氣憤，一直在密切注意，希望能將不肖之徒揪出來。

10月中旬，民眾發現沙崙國中旁一棵樹上有黃鸝鳥築的巢，而且巢內有成鳥，顯然正在孵蛋，到了10月27日，2隻黃鸝鳥不斷叼食物回巢，至此可以確定小黃鸝鳥已經誕生。

「拍鳥俱樂部」的成員接獲民眾通報，最初感到不可思議，因為10月已經不是黃鸝鳥的繁殖期，竟然還會有黃鸝鳥育雛，不過，經過現場勘查，確定民眾通報無誤，而且觀察巢內共有3隻小黃鸝鳥。

俱樂部成員為了確保小黃鸝鳥的安全，不敢公開發布鳥訊，只私底下告訴信得過的鳥友，每天前往拍攝記錄，同時監看有無不肖之徒出現。沙崙國中的師生得知學校旁邊樹上有黃鸝鳥正在育雛，都感到十分興奮，並投入關注。

11月初，「拍鳥俱樂部」成員在沙崙農場發現有不肖之徒帶著獵犬和鷹獵殺環頸雉，俱樂部社群管理員黃蜀婷接獲通報，立即在臉書社群發布訊息，動員搶救環頸雉，臺南市政府農業局森林及自然保育科也接獲反映，馬上聯繫臺南市警察局歸仁警分局，由警方派員巡邏沙崙農場，嚇阻不肖之徒的不法行為。

歸仁警分局向黃蜀婷詢問不肖之徒獵殺環頸雉的狀況，黃蜀婷同時提到沙崙國中旁有黃鸝鳥正在育雛，幼鳥極可能被竊捕，歸仁警分局表示重視，馬上將鳥巢附近列為重點巡邏區，規劃日夜不定時巡邏勤務，嚇阻企圖竊捕小黃鸝鳥的不肖之徒蠢動。

小黃鸝鳥成長15至18天就會離巢，所以11月11日至13日是關鍵期，「拍鳥俱樂部」每天都有一、二十位成員前往記錄和監看，警方也特別加強巡邏勤務，希望3隻羽毛已豐的小黃鸝鳥能夠安然離巢。

13日清晨，3隻小黃鸝鳥就有明顯離巢的動作，「拍鳥俱樂部」的成員都架好長鏡頭拍攝，巡邏經過的員警好奇的下車觀看，沙崙國中附近民眾也聞風而至，現場相當熱鬧，看到親鳥和小黃鸝鳥的互動，大家都忍不住歡呼出聲。

親鳥不斷呼喚及用食物引誘，3隻小黃鸝鳥在中午時刻紛紛跳到巢外，2隻親鳥更是忙碌的到處叼食物餵牠們，讓牠們有體力可以長距離飛行。眼看著3隻小黃鸝鳥離巢了，能夠避開不肖之徒竊捕，警方和「拍鳥俱樂部」成員才鬆了一口氣。

據熟悉黃鸝鳥生態的「拍鳥俱樂部」成員表示，小黃鸝鳥離巢之後，親鳥會在巢外餵食半天左右，等到小黃鸝鳥體力足以長距離飛行為止。不過，為了保護小黃鸝鳥的安全，親鳥會跟著小黃鸝鳥飛行一段時間，直到小黃鸝鳥可以完全自主覓食，親鳥才會離去。

親鳥從小黃鸝鳥的屁股叼出排泄物。

親鳥捕捉到螳螂，帶回鳥巢餵小黃鸝鳥。

親鳥直接把螳螂塞進小黃鸝鳥的嘴裡。

(中時電子報)