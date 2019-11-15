新北市姊妹市、日本千葉市議員川村博章15日率團來台，前往三峽區拜訪區長陳文俊及公所同仁，品嘗三峽金牛角、蜜香紅茶等特產，最後在區公所外種下日本原生吉野櫻，盼藉櫻花盛開，象徵千葉、三峽締結「櫻」緣，拓展雙方未來合作機會。

日本千葉市2013年與新北市締結姊妹市，雙方頻繁互訪，昨已是川村博章第7度造訪新北，在市府安排下，由川村博章率市民團體「花之旅團」拜訪三峽區，除了品嚐在地美食，也參訪三峽祖師廟及三峽老街等特色景點，紅磚拱牆的巴洛克風格彷彿穿越時光般，讓不少日人驚艷連連。

陳文俊表示，千葉縣最知名的老街「佐原老街」，因位於利根川支流小野川沿岸，發展出便利的航運交通，至今仍保留江戶風格的町屋，美麗的水岸搭配古色古香的建築，有「東方威尼斯」美稱，剛好與沿著三峽河岸發展的三峽老街，人文歷史接近，成為這次交流主軸。

此外陳文俊說，三峽傳統特色的藍染工藝，以山區植物馬藍為染料發展而成，而千葉縣的縣花油菜花，不僅可以觀賞，也可做為植物染料，藉由這次交流，也讓植物染產業碰撞出更多火花。

川村博章指出，期待種下的櫻花樹苗盛放，象徵台日友好情誼，猶如櫻花綻放繁榮興盛，讓千葉與新北市的交流永續發展。

(中時 )