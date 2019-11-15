北檢新住民反賄選瑞莎現身。

台灣的新住民已達55萬餘人，其中22萬多人有投票權，更有8000多名首投族，為強化新住民的反賄選宣導，台北地檢署15日結合內政部移民署進行新住民進行反賄宣導，已成為台灣新住民知名藝人瑞莎小姐也出席共襄盛舉。

法務部常務次長張斗輝表示，本屆選舉應打擊假消息、防止境外勢力不當介入選舉，並杜絕地下選舉賭盤，政府資源有限但民間力量無窮，善用手機之蒐證便利性，使社會能有一乾淨選風。

內政部次長邱昌獄指出：今年度符合選舉人資格之新住民計有22萬5985人，首次有選舉權人計有8537人，呼籲全體住民一起反賄。

北檢檢察長邢泰釗指出「查賄成果即是最好的反賄宣導」，北檢去年在檢察總長江惠民督率之下查賄成果輝煌，羈押9人、交保67人、查扣232萬現金、302人起訴，並有8人當選無效，顯示本署全力查賄、齊心反賄之決心。

北檢指出，這次活動期望大眾能夠不分彼此地攜手查賄反賄、打擊假訊息及防止境外勢力不當介入選舉，期許大家共同努力持續讓「民主樂飛、愛在更生」。

(中時 )