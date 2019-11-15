國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室15日主動公布財產記者會，記者會名稱就是「直球對決！韓氏夫婦房產一次公開！下一位，蔡英文輪妳了？」。也因為總統蔡英文家族家大業大，其財產就曾多次被報導，在此總統大選財產PK的關鍵時刻，網友也迫不急待地分享小英家產大回顧。看回這些落落長的財產清單，網友神回「姐可以，你們庶民百姓在旁邊站遠一點，別讓姐不高興。」

網友回顧和分享蔡英文家產時提及「說到財產，沒有人比我們蔡總統更多了吧？每天吵庶貴族的」，並來分享一篇網路文章，也帶大家回顧一段影片。

文中提到「宅榊怒 : 我痛恨炒房的人，那炒地皮的人呢？應該是恨爆了吧？ 蔡英文應該很痛恨誰出了這個餿主意，搞打房奧步，這是險招處理不好傷敵三分，傷己七分！個人及其家族遭爆炒地皮現有事證記錄，至少有過四批土地買賣紀錄 。」 網友看完後的結論之一是「姐可以，你們庶民百姓在旁邊站遠一點，別讓姐不高興。 」。看來這場總統選戰的財產PK戰會越演越激烈了。

(中時電子報)