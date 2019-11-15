第一屆鹿港風箏節將於24日上午10點至下午5點在鹿港鎮立體育場登場，15日暖場亮相超過百米以上的串連風箏。（吳敏菁攝）

第一屆鹿港風箏節將於24日上午10點至下午5點在鹿港鎮立體育場登場箏。（吳敏菁攝）

第一屆鹿港風箏節將於24日上午10點至下午5點在鹿港鎮立體育場登場，15日先暖場，小朋友興奮不已。（吳敏菁攝）

鹿港的九降風是出了名的猛，鹿港鎮長許志宏創意發想，第一屆鹿港風箏節要登場了，15日暖場、亮相，動力風箏、地景風箏、立體風箏等紛紛「出線」，把天空妝點如動物嘉年華，充滿童趣和吉祥祝福，大夥仰望天空，心為之飛揚，雀躍歡呼「鹿港起飛！」

第一屆鹿港風箏節即將24日上午10點至下午5點在鹿港鎮立體育場放飛，規劃了空中動物嘉年華，更邀請眾多風箏好手來表演，有2層樓高的鹿港吉祥物「梅花鹿」，更有10公尺高的大型氣囊風箏，更有山貓、猴子等諸多造型，並找來佩佩豬、史迪奇等熱門卡通，進行「童趣風箏秀」。

許志宏說，小時候每到秋冬農閒，鹿港鹽埕常有許多人放風箏，這股強勁的東北季風也堪稱是鹿港一大特色，吹過地面，衍生了九曲巷建築景觀，這次讓我們仰望天空，召喚兒時記憶，讓夢想起飛！

今天先暖場、亮相，四線特技風箏團隊展示放飛，動力風箏率先升空，宛如噴攝機飛來衝去，「太神奇了」，許志宏則示範放飛春聯風箏、梅花鹿，小朋友也跟著一起拉線，開跑，笑顏逐開，興奮地仰望天空，雀躍不己。

逐鹿箏艷，鹿港鎮公所這次辦風箏節，使出了渾身解數，有10層樓高的大型氣囊風箏以及超過百米以上的串連風箏，此外還有地景風箏、動態風箏、單線平面風箏，讓民眾一睹為快。

更安排親手製作，舉辦「逐鹿英雄」平面風箏製作競賽，優勝者獎金1萬元，並準備了適合全家大小一起動手彩繪的DIY春聯風箏。

活動邀請「亞洲國際風箏聯合會」偕同國內北中南近30位風箏達人，提供親子免費風箏放飛體驗，安排知名藝人蔡昌憲、果凍姐姐以及表演歌手欣樺琴聲到場演出，一起享受到視覺及聽覺的饗宴！到場打卡還送精美小禮物。

(中時 )