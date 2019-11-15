不敵2年前夜宿門事件，賈乃亮與李小璐昨(14日)宣布離婚，為7年婚姻畫下句號，據知賈乃亮2017年在大陸富比士名人榜中，年收入高達1.4億人民幣（約6億台幣），而李小璐近年經營網拍直播，一晚最多營業額12萬人民幣（約52萬人民幣），外界好奇兩人財產分法，律師透露若兩人是協議好離婚，財產可能各拿走各的，但若鬧上法院，女方出軌行為被確立，法院可能會酌情多給男方5%到10%的財產分配偏向。

據《新京報》報導，從天眼查數據顯示，賈乃亮在5家企業公司擔任法定代表人，持股5家企業，而李小璐是3家企業公司的法定代理人，持股6家企業，兩人結婚前就成立的持股企業各自只有1家，離婚後財產分配引發關注。律師陳若劍說，結婚後才成立或取得的財產在法律上均屬「夫妻共同財產」，需要討論的也是這部分的身家。

律師表示，若兩人協議離婚，大多會約定各自取回身家，但若達不成協議，必須上法院的話，賈乃亮這方要是能提出女方出軌證據，法院可能會多給予5%到10%的財產分配，但賈乃亮想得到女兒扶養權的話，出軌事件無法成為重要佐證，必須要證明藉此事件會對女兒所造成的影響，或提出女方有什麼不良習慣，才能成為有利因素。

(中時電子報)