桃園市平鎮區一處鐵皮工廠15日發生火災，火勢迅速延燒，工廠旁民宅狗屋拴著一隻小黑狗，因眾人忙著救災沒發現害怕的牠，讓小黑狗不斷的汪汪叫，一邊掙扎想要掙脫鐵鍊逃離火場，在旁實施管制的員警發現後，趕緊解開鐵鍊帶著小黑狗逃離現場。
建安派出所警員邱俊智及高緯紘接獲勤務中心通報轄區發生火災，兩人在3分鐘內即趕到現場，因當時消防隊尚未抵達，為避免周邊民眾圍觀造成危害，員警立即管制現場，並淨空道路以利消防車進入火場。
管制期間，員警聽到有狗在哀嚎、狂吠的聲音，發現起火的工廠前還栓著一條小黑狗，員警見狀一個箭步衝上前去解開小狗鎖鏈，並抱著小狗迅速帶到距離火場30公尺遠，暫時安置小狗避免亂跑影響救災，消防隊到場後迅速撲滅火勢，所幸未有人員傷亡，人狗均安。
小狗平安脫困後，對著員警興奮的搖著尾巴，不斷的撲上員警的身體想要抱抱，像是要向員警道謝救出了牠似的。影片被貼到網路後，網友也紛紛留言：「謝謝善良的警察先生！」、「感恩警察幫忙狗狗」、「長官辛苦了，謝謝救狗狗」、「謝謝暖警」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。