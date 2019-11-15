平鎮一處工廠發生火災，員警將被拴住的小黑狗帶離現場。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真）

桃園市平鎮區一處鐵皮工廠15日發生火災，火勢迅速延燒，工廠旁民宅狗屋拴著一隻小黑狗，因眾人忙著救災沒發現害怕的牠，讓小黑狗不斷的汪汪叫，一邊掙扎想要掙脫鐵鍊逃離火場，在旁實施管制的員警發現後，趕緊解開鐵鍊帶著小黑狗逃離現場。

建安派出所警員邱俊智及高緯紘接獲勤務中心通報轄區發生火災，兩人在3分鐘內即趕到現場，因當時消防隊尚未抵達，為避免周邊民眾圍觀造成危害，員警立即管制現場，並淨空道路以利消防車進入火場。

管制期間，員警聽到有狗在哀嚎、狂吠的聲音，發現起火的工廠前還栓著一條小黑狗，員警見狀一個箭步衝上前去解開小狗鎖鏈，並抱著小狗迅速帶到距離火場30公尺遠，暫時安置小狗避免亂跑影響救災，消防隊到場後迅速撲滅火勢，所幸未有人員傷亡，人狗均安。

小狗平安脫困後，對著員警興奮的搖著尾巴，不斷的撲上員警的身體想要抱抱，像是要向員警道謝救出了牠似的。影片被貼到網路後，網友也紛紛留言：「謝謝善良的警察先生！」、「感恩警察幫忙狗狗」、「長官辛苦了，謝謝救狗狗」、「謝謝暖警」。

(中時 )