心肌梗塞患者有6小時的黃金救援時機！縣議員游顥在議會總質詢時，關心24小時心導管中心成效；衛生局長黃昭郎表示，縣府透過「醫學中心支援計畫」輔導草屯佑民醫院、埔里基督教醫院成立心導管中心，迄10月底止，合計已救治617人。

游顥指出，南投縣醫療資源不足，許多重症患者得轉送到外縣市治療，途中就可能貽誤救命時機，尤其是緊急的心血管疾病患者，目前縣內2個心導管中心都在烏溪線，濁水溪線的南投醫院、竹山秀傳醫院能否也比照設置？

林明溱表示，心臟疾病高居國人10大死因的前3名，急性心肌梗塞的發生率不僅日漸升高，且有年輕化趨勢，因為心血管疾病轉診風險相當高，所以，縣府輔導醫院建置心導管中心，提供民眾護心保命服務，照護縣民健康。

黃昭郎指出，心肌梗塞患者搶救時間，從發作起6小時內必須盡速將阻塞的血管打通，病患在6小時內就醫，死亡率為6％；12小時內就醫的死亡率為8％；若發作超過12小時以後才就醫，死亡率則達16％。因此，病患若發生疑似心肌梗塞的胸痛時要及早就醫，千萬不可存著「撐一下就過去」的心態，而延誤治療的黃金6小時。

目前佑民醫院和埔里基督教醫院心導管中心，都維持24小時運作，佑民醫院自今年2月啟用至10月底，共執行心臟血管相關手術406人次（33位急性心肌梗塞心導管手術，166位排程心導管，187位周邊動靜脈廔管手術，20位其他血管醫療），平均每月服務51人次。

埔里基督教醫院心導管中心，自7月啟用至10月底，共執行心臟血管相關手術211人次（10位急性心肌梗塞心導管手術，33位排程心導管，95位周邊動靜脈廔管手術，73位其他血管醫療），平均每月約服務52人次。

(中時 )