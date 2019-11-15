今日參加法國凱布朗利面具精品展開幕活動的來賓合影。（張毓翎攝）

身為這次策展人、法國凱布朗利博物館典藏處長伊夫．勒弗（左）今日也特地為來賓導覽。（張毓翎攝）

法國凱布朗利面具精品展期從15日到明年3月1日在故宮南院1樓借展廳展出。（張毓翎攝）

法國凱布朗利面具精品展期從15日到明年3月1日在故宮南院1樓借展廳展出。（張毓翎攝）

故宮南院11月15日起舉辦「法國凱布朗利面具精品展」，歷經2年籌備，精選100件來自4大洲最具代表性的面具藝術作品，此展覽是由法國凱布朗利博物館典藏處長伊夫．勒弗（Yves Le Fur）策畫，首度將館藏文物巡迴至台灣，期盼帶領觀眾從不同造型的面具作品，一窺世界各地的文化。

故宮博物院長吳密察表示，法國凱布朗利博物館由前法國總統席哈克一手打造，以蒐集原始藝術聞名的知名博物館；故宮南院作為中南部地區，連結世界的文化窗口，除了展出故宮北院的珍品，也把國外好的文物帶進來，此次南院首度走出亞洲，到其他洲探索藝術。

吳密察也提到，面具總是讓人覺得有神祕的印象，它以不同形式存在社會中，它們與當時社會結構有關，呈現獨有的文化價值，團隊們也非常用心策畫此展，期盼這次展覽叫好又叫座，他強調「故宮南院不是蚊子館！」，截至目前今年進館人數為95萬人次，到年底可望超過100萬。

伊夫．勒弗表示，故宮博物館收藏許多藝術瑰寶，館員在專業及策展能力備受世界肯定，這是他們願意與故宮攜手合作的原因，身為這次的策展人，他將100件來自不同文化的面具結合，讓觀眾思索各個面具形式上的精神感召力，每個作品是人類創作的世界遺產，他絕對有信心能帶給台灣觀眾耳目一新、畢生難忘的體驗。

法國凱布朗利面具精品展期從15日到明年3月1日在南院1樓借展廳展出，展出期間南院將搭配一系列教育活動，包括面具創作親子工作坊、面具的變臉魔法—彩繪台灣民俗面具表演、彩繪風箏DIY等活動。

(中時 )