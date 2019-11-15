蔡英文總統（灰衣者）到南天府為參選立委的王定宇（綠背心者）造勢，微笑與民眾握手。（程炳璋攝）

蔡英文總統（灰衣者）到南天府為參選立委的王定宇（綠背心者）造勢，與大家一起高喊凍蒜。（程炳璋攝）

蔡英文對國民黨總統參選人韓國瑜「挺港普選」認為他「終於講出台灣具代表性政治人物該講的話」。（程炳璋攝）

蔡英文總統15日下午到東區南天府為民進黨第6選區立委參選人王定宇造勢，對國民黨總統參選人韓國瑜「挺港普選」給予正面回應，她表示「終於講出台灣具代表性政治人物該講的話」。

王定宇稱東區南天府是自己當年一開始選議員，從政「起家」的基地，蔡英文15日造訪，除了參拜神明，並向民眾拉票，要求大家投王定宇一票，投蔡英文一票，再投民進黨一票。

蔡英文表示台南近年經濟發展不錯，台南科學園區有台積電投資1兆，Google公司投資200億，園區還要擴廠，已經變成全台技術含量最高也最先進的園區。

韓國瑜最近發出「挺港普選」言論，蔡英文認為「這才是政治人物該講的話」她認為，支持香港人的民主運動是台灣人的共識，任何政治人物都不能違反民眾共同的意志。

蔡英文評論香港情勢會發展至此，是因為大陸曾對香港的民主進程作過承諾，卻沒實踐，最好的方式是大陸實踐這承諾，讓香港走向民主正常的軌道。

針對民進黨公布不分區立委名單，蔡英文自認不錯，有專業的社團代表，有具戰力的立委，她表示，一開始大家對名單各有看法，但能夠坐下來談，談完都團結在一起，現在民進黨已經整隊完畢，要一起往前走。

外界關心不分區名單是否關係到立法院長人選，蔡英文提到，立法院院長需要經過立法委員選舉，因此選誰當立法院長，最後的決定權在立院黨團。而國民黨近日公布的不分區立委名單引起黨內歧見，她表示是因為該名單不僅引起國民黨內部爭議，也讓社會不安。

對於總統副手人選，蔡英文15日仍未鬆口，但表示宣布時間「已很接近」。

(中時 )