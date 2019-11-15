陳嘉樺（Ella）今出席弘道老人福利基金會活動，擔任寒冬助老的公益大使，聊到林志玲與老公AKIRA將在17日於台南舉辦婚宴，Ella說一開始聽到婚訊「以為是假的，想說那個合照是某個電影劇照，沒想到是真的，真的很替她開心」，至於之前結婚時林志玲有贈禮，這次是否會送禮過去？Ella說「送上最大的祝福最好的，不過她求子困難可以來找我取『經』，經驗的經！」。

日前S.H.E和林志玲和AKIRA吃飯，爆料他們私下互動很甜蜜，「志玲姐姐都說日文，很溫柔，他們是俊男美女」。Ella也送上滿滿祝福，「志玲姐姐活到一定歲數，他是一個非常智慧的女人，很有美德的人，相信她的婚姻也會經營得很好」。

陳嘉樺（Ella）今出席弘道老人福利基金會活動，擔任寒冬助老的公益大使。（粘耿豪攝）

看到AKIRA本人讓Ella驚艷十分，她笑說「轉過頭過去看一下我老公，欸，長得差不多嘛，哈哈！」，巧的是經紀人老公賴斯翔近期改留長髮，更換新髮型的酷似AKIRA，Ella笑說「是我拜託他換的，最近剛好寒流嘛」，直說「我想體驗一下有藝術家老公的氣息，想說他一生中沒試過，沒想到效果滿好的」，被問到是「換老公」的感覺嗎？Ella聽了故作昏倒，作勢往後一仰，笑回媒體「對！」，而賴斯翔對於新髮型也很滿意，私下笑說「燙這髮型不錯，往後撥就整理好了」。

Ella老公賴斯翔近日換髮型，改留帥氣長髮。（許政榆攝）

不過話鋒一轉，Ella說自己最近「像換了兒子」，看著手機裡以前勁寶的影片，轉眼間「這個人是消失了嗎，怎麼變現在這樣，很神奇」，但認為現階段的勁寶很好玩，更誇兒子邏輯很清楚，「有一次去餐廳吃飯，餐點太閒他一直喝水，就跟我老公說『爸爸我的尿流出來了』，這樣完整的一句話」，原本夫妻倆沒注意，仔細一看才發現「褲子真的濕濕的」。

至於何時會讓勁寶上學？Ella說，這一年來有讓勁寶上蒙特梭利課程，訓練手部精細動作，本來今年8月有想讓勁寶去學校，後來決定再多讓他玩一年。Ella今年自組公司「勁樺娛樂」，她透露12月底將赴冰島，舉辦第一次員工旅遊度過2020年，也會帶兒子勁寶一起去，騎迷你馬、泡藍湖溫泉。至於會不會擔心勁寶無法搭長途飛機，Ella提到勁寶2個月大就已經搭過飛機，「帶小孩出門有個好處，就是他會一直長大，現在他可以一個人坐在位置上」。被問到會不會怕勁寶不黏媽媽？Ella笑說「我覺得很好，我雙子座愛好自由」，不過也提到勁寶有次「敷衍」爸爸，「跟爸爸說晚安時，眼睛完全沒在看爸爸」，可愛反應讓他們哭笑不得。

不過日前她一下掉護照，過3天又掉錢包跟墨鏡，還被羅志祥（小豬）撿到，讓她崩潰直呼「我最近腦神經衰弱」，被問到是不是因為懷孕而較健忘？Ella笑說：「不可能！俗話說一孕傻三年，勁寶兩歲半，再半年讓我補一下」，還猛搥自己的肚子證明沒懷孕，不過她提到，本來有想給勁寶添個妹妹、生金豬寶寶，不過計畫總趕不上變化，而且最近時常到處飛，幾乎沒有時間，但也沒有特別避孕，「有時候聊天到一個段落，就可以來一下」，還笑說「阿捏卡齁睏」，超激動反應笑翻全場。

(中時 )