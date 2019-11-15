今年4歲的唐寶寶娃娃，生長在單親家庭中，爸爸因為工作的關係經常早出晚歸，因此由阿嬤擔起養育的工作。娃娃初期接受第一社福的偏鄉早療服務，因身體狀況不佳，坐不穩、也無法由口進食，語言理解不佳、不會開口說話，經由教保員到宅療育及示範指導，提供合適的輔具及教材，讓阿嬤有合適的教材可以教孩子。

娃娃在去年9月進入第一社福附設的「第一兒童發展中心」日托班，她每天搭乘校車上學，並開始穩定接受早療服務。從不會站到會走路，又進步到可以走路扶欄杆上樓梯；從使用鼻胃管管灌，進步到練習用口進食；從半流質抿唇吞嚥，進步到學習可吃小塊狀食物，目前正自己練習拿湯匙吃飯。娃娃現在可以自己玩玩具、收拾物品，上校車還會自己繫安全帶。

第一社福扶持憨兒的每一哩服務路充滿了挑戰，但集結眾人之愛，以專業和熱忱，翻轉了許多像心心這樣的孩子的生命。第9屆「名人愛獻館」公益競標活動以支持心智障礙者全方位服務出發，共獲得33位藝人朋友捐贈珍藏包包響應，邀請您與群星們一起挺第一社福的服務。

第一社會福利基金會所舉辦第九屆「名人愛獻館」守護心智障礙童心寶貝獻愛活動公益拍賣於即日起開跑，共有33位藝人朋友響應，捐出36件包包。活動分二波進行，即日至11月29日公益競標，邀請大眾一起行善，將眾多包款標回家。也歡迎民眾直接捐款支持，活動網址https：／／www.diyi.org.tw／

洽詢電話：(02)2722-4136分機830-833。

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