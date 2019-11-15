美國國防部長艾斯培今天在首爾表示，他與南韓國防部長鄭景斗磋商韓美聯合防禦的防衛費分擔問題，新版分擔協定需在年底前簽字，而南韓承擔額應增加。

南韓聯合新聞通訊社指出，艾斯培（Mark Esper）和鄭景斗在首爾市龍山區國防部園區共同主持第51次韓美安保會議（SCM），並召開會後記者會透露會議結果。

艾斯培說，他在會中提出希望友邦、同盟國在防衛費方面做出更大貢獻，美方對亞洲、歐洲和其他地區的國家都發出相同信息。

艾斯培表示，美韓同盟關係牢不可破，而南韓是富有的國家，可以且必須要承擔更多的防衛費。南韓承擔的駐韓美軍防衛分擔費中90%都會重新流入南韓，因此美國在不斷要求南韓以及其他友邦和同盟國上調防衛費分擔額。

報導稱，南韓外交消息靈通人士透露，美國川普政府曾鍥而不捨地要求南韓分擔近50億美元的駐韓美軍防衛分攤費，這次艾斯培親自出馬，可說是極其明顯地向南韓施壓。

對此，鄭景斗表示，韓美雙方就以公平、相互認同的原則敲定防衛費分擔額，在第10份協定到期前，談成第11份協定達成共識。

鄭景斗說，雙方分攤防衛費旨在確保駐韓美軍的居住環境良好。韓美一直以來在合理水準內敲定防衛費分擔額維護韓半島和平，雙方今後仍將力爭以公平、相互認同的原則敲定分擔金額，推動韓美同盟進一步發展。

報導指出，艾斯培還呼籲韓日續簽「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）。他說，韓日軍情協定對韓美日戰時高效、適時共享情報具有重要意義。協定失效以及韓日關係趨緊只對中國和北韓有利，這是讓韓美日3邊關係重回正軌共同應對威脅和挑戰的最大理由。

分析認為，這是在要求南韓撤銷終止韓日軍情協定的決定，與日本縮小分歧。但是，艾斯培沒有言及南韓決定終止協定的根本原因，即日本在對韓出口方面實施管制，被外界認為發言有失公平。

鄭景斗說，韓日軍情協定雖然不是今天會議的重點議題，但是他和艾斯培交換意見。他個人認為，需要在協定到期前，與日本磋商，爭取續簽軍情協定。他說，直到6月，南韓政府原計劃續簽協定，但是日本以安全為由採取出口限制措施，南韓政府經深思熟慮做出終止協定的決定。

對於韓美聯合軍事演習，艾斯培表示，韓美兩軍和聯演的目的在於支援和加強政府的外交努力。此番話暗示有可能縮小韓美聯演規模。

鄭景斗說，雙方評價認為，調整韓美聯演規模有利於維持韓美協防力量和軍事戒備態勢，以及為準備移交戰時作戰指揮權營造條件。

艾斯培表示，雙方也討論如何加強合作實現北韓非核化。鄭景斗說，雙方對近期北韓的射彈情況交換意見，並討論應對方案。

(中央社)