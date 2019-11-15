許多愛美人士都會在眉毛下功夫，也有業者腦筋動得快，紛紛冠上開運招桃花來找攬客人，有一名金融業女性上班族想開運招桃花便砸錢做了「開運眉」沒想到，她眉毛做好運氣不但沒有更好，還彷彿跌入了人生谷底。

2017年11月，一名王姓女子透過廣告DM，來到一家美容機構做臉體驗。過程中，美容師向她推銷表示，做眉毛可以轉運，並且推薦這裡有個風水大師可以幫忙看看。看完之後，對方就推薦了自己一款人民幣38880元的眉毛。

王女表示，後來美容院向她說「這個看完不做的話，對運氣會有影響，而且做金融這一行，賺回來很快。如果運氣變好的話，多做一點客戶就差不多了，而且就說桃花運也會變好。」於是就買下了專案。

本想著會有好運的王女，她剛做完眉毛一個星期，就發生了車禍，之後身體也出了點問題，工作也不順利，她回到了店家要求全額退款。但店家表示不可能剛做完就運氣好起來。

直到快要滿兩年，王不僅沒沾上好運，反而運勢越來越差，她再次氣憤，找上門要求退款。

對此，美容院負責人趙先生表示，他們從沒有賣過「開運眉」這個項目，純粹是美容師的的問題，至於是誰當時跟王女推銷開運眉，他也不太清楚。

趙先生還表示，大家都是成年人 ，選擇（做眉毛）做事都有自己的判斷能力 。對錯、是非應該有這判斷能力的，自己會盡最大的能力去申請退一半給她 。

(中時電子報)