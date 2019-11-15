「磨刀溪三峽龍」模擬圖。(取自中新網)

大陸重慶市地質調查院15日宣布，該院近日在雲陽世界級侏羅紀恐龍化石群研究中取得重大突破，發現55塊關聯保存的鳥臀類恐龍頭後骨骼為亞洲已發現的最早的新鳥臀類恐龍標本，系新屬新種。

自2015年雲陽恐龍化石發現以來，重慶市規劃和自然資源局安排開展了一系列發掘、保護及研究工作，並於今年10月31日在英國SCI期刊《歷史生物學》發表了一篇題為《亞洲最早記錄：來自中國重慶雲陽中侏羅統新田溝組的新鳥臀目恐龍化石》的研究論文。

本次研究的化石標本發掘於重慶雲陽普安中侏羅統新田溝組，為55塊關聯保存的鳥臀類恐龍頭後骨骼，根據研究結果，該恐龍骨骼具有獨特的形態特徵，且是亞洲已發現的最早的新鳥臀類恐龍標本，距今約1.8億年，研究人員將其定為新屬新種，根據發現的地方將其命名為「磨刀溪三峽龍」，是一個亞成年的小型植食性恐龍，體長約1.7公尺，體態纖細靈巧，善於兩足快速奔跑，常出沒於灌木叢林之中。

雲陽恐龍化石動物群具有時間跨度大、分佈範圍廣、種類豐富、處於恐龍演化的關鍵時期等特點，可填補早侏羅世晚期至中侏羅世恐龍演化序列空白，「磨刀溪三峽龍」的發現及研究，對提升重慶雲陽世界級侏羅紀恐龍動物群的科學內涵及影響力具有重大意義。

(旺報 )