國產航母機庫內景首次曝光 媒體猜測比遼寧艦大10%

近日9度進行海試的大陸首艘國產航空母艦，依然是常規動力滑躍起飛，外形噸位與遼寧艦相比並沒有太多變化，但官方資料卻指稱其戰鬥力提升近50%。陸媒指出，戰力提升並非胡吹，關鍵在於國產航母變更了原設計理念與內部配置，尤其是取消了原設計上反艦導彈的配置，為機庫騰出更大空間，加上艦島縮小增加甲板操作空間，使得艦載機數量與執行任務率都大幅提高。

遼寧號航母因限於原設計，機庫較小，甚至被批評連日本出雲級輕航母的機庫都比不上，因此寄望在與遼寧同型的國產航母上能做出改善。根據《央視》報導的遼寧艦配置，其滿載排水量6.1萬噸，標準配置為24架殲-15戰鬥機與總數12架的預警、搜救、反潛直升機，共計約36架各型艦載機！

大陸遼寧艦舊有設計機庫較小，主要是有大量空間用於配置花崗岩反艦導彈。在複製的國產航母上進行改造後，取消了反艦導彈配置，機庫容量大增。（圖／中新社）

《新浪軍事》的報導認為，一艘6萬噸的航母只攜帶36架艦載機確實有點不夠用，造成這種情況主要原因是遼寧艦在前蘇聯建造時是採用「載機巡洋艦」理念，因此保留大量空間用於配置反艦導彈，擠壓了機庫空間，而到大陸進行改裝後，其使用目的又以訓練為主，因此未加以大幅改造。

報導說，提升國產航母的艦載機數量主要來自機庫容量，它直接取消了12具「花崗岩」反艦導彈佔據的大量空間，得以擴增機庫容量。另外蘇式航母原設計的巨大艦島也佔據大量珍貴的甲板面積，新建的國產航母在將部分艙室移到甲板下面之後後，其艦島面積減少了不少，多出來甲板大約多停放一架殲-15艦載機，當然也有利於艦載機調度！

而國產航母的作戰理念既非原有的「載機巡洋艦」，亦非如遼寧號的「科學訓練艦」，其機庫面積和甲板面積增加後提供更多艦載機空間，《央視》曾多次報導國產航母可搭載殲-15艦載機的數量達到36架，相比遼寧艦提升了50%，如果加上至少12架各型艦載直升機，那國產航母的艦載機總數預計可達到48-50架。經過內部一系列的優化，對於首艘國產航母來說已算是相當不錯的成績了。

(中時電子報)