左起：草屯囝仔（阿倉）、草屯鎮農會理事長陳文忠、寶島時代村藍總經理、南投縣觀光協會理事長茆晉日牂、草屯囝仔（樞育）等人歡迎民眾一起來草屯跨年。（ 寶島時代村提供／張晉銘南投傳真）

今年即將進入尾聲，跨年活動陸續出爐，寶島時代村將舉辦「草屯瘋跨年晚會」，除了邀請網紅及藝人精彩表演，最大亮點是300項3C家電作為摸彩好禮，草屯鎮民每戶可獲得1張摸彩券，其他民眾持5張發票也可兌換1張，發票將捐贈縣內公益團體。

寶島時代村表示，本次亮點是主辦單位準備65吋4K電視、冰箱、iPhone、平板、氣炸鍋、住宿券、腳踏車等超過300件3C家電作為摸彩好禮！

寶島時代村說，為了回饋在地民眾，草屯鎮每戶家庭可獲得1張摸彩券，若是一般民眾，則可以備妥5張11-12月發票，也可免費獲得1張摸彩券，每人限換1次；另外，捐贈數量達20張以上，即可獲得「2020梅好幸福小禮盒」1份。

主辦單位說，摸彩券兌換時間從12月31日下午5點30分開始，另外募集到的發票，將全數捐贈予南投縣境內公益團體，關懷弱勢，歡迎民眾一起來草屯瘋跨年、做公益。

跨年晚會嘉賓將邀請饒舌天團草屯囝仔、破億點閱率Youtuber含羞草日記、超級星光大道林道遠、盲人鋼琴音樂家黃裕翔、中國有嘻哈饒舌BCW、戊己劇團、Seasonation人聲樂團、安地斯樂團、世雯民俗舞蹈團、弓鞋國小國樂團、靈魂頑童等知名團隊演出，還有煙火陪著民眾倒數跨年。

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