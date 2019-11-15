守護學生健康，中市首波公費流感疫苗，15日起在中市國高中小開始施打，圖為永春國小學童施打情形。（黃國峰攝）

守護學生健康，中市首波公費流感疫苗，15日起在中市國高中小開始施打，圖為永春國小學童施打情形。（黃國峰攝）

流感流行季節來臨，為守護學生健康，中市衛生局15日起委託26家醫院組成醫護團隊，為全市小學、國中、高中學子提供免費流感疫苗接種，中市衛生局長曾梓展指出，今年準備73萬1050劑四價疫苗，請民眾儘快施打，望在春節流感高峰期前，獲得足夠保護力。

台中市衛生局長曾梓展、教育局專委郭明洲、疾管署中區管制中心主任劉碧隆，15日來到台中市永春國小學童視察流感疫苗接種第一天狀況，有小朋友看到針頭就開始放聲大哭，志工媽媽只好抱著他不斷安撫，讓醫護人員，儘速完成。

台中市衛生局長曾梓展表示，今年公費流感疫苗首度由三價升級為四價疫苗，市府共採購73萬1,050劑，為中市全人口涵蓋率26.1％，每4人有1人可接種公費流感疫苗。中市依據衛生福利部疾病管制署公告對象分三批接種，首批針對國小至高中（含五專1–3年級）學生及醫事人員，共要完成367所學校流感疫苗接種，預估接種學生達25萬3,390人。

衛生局補充道，學生自行前往醫院接種率遠低於校園集中接種，統一在校施打的高接種率才可阻止流感擴散，因今年世界衛生組織選株較慢，較去年延後一個月施打，首批11月15日起入校集中接種；12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。若學生因故無法參加學校安排接種場次，可持學校開立補種通知單，於12月8日後至衛生所或合約醫療院所接種，但需自付除疫苗外的其他費用。

(中時 )