世界棒球12強賽今（15）日在東京巨蛋球場進行的複賽台美戰，中華隊先發投手吳昇峰投6.2局被敲5安，送出7K，失3分，雖吞下敗投，但投球內容可圈可點。不過有網友質疑教練團換投時機太晚，尤其是讓吳昇峰投到7局上102球挨轟，是「偷局數」不成的結果。

總教練洪一中賽後表示，當時一壘有人，吳昇峰三振達爾貝克後2人出局，而下一棒小若克前2打席都三振，便決定讓吳昇峰續投。不料一球失投造成逆轉，但他投得很好，必須予以肯定。其實不僅洪總，美國隊教頭布洛修斯也大讚吳昇峰說，比賽前6局幾乎完全困住他們。

第7局下因腳抽筋退場的捕手張進德表示，應該肯定吳昇峰，業餘投手面對小聯盟明星球員能夠投到這樣已經難能可貴，沒什麼可挑剔。隊長胡金龍也說，這是場好比賽，吳昇峰投得好，只可惜沒贏。

事實上，一球失投固令人扼腕，打擊沒發揮才是關鍵，中華隊全場僅敲出4支安打；洪總說，尤其中心打者未敲安打，無法提供火力支援最傷。

還有5局上，擊出深遠安打的王勝偉在搶攻三壘時被刺殺，當時已2人出局，是否需要冒險值得商榷，何況那球打在左外野全壘打牆上，距離三壘比較近。棒球比賽應該避免第3個出局數發生在三壘，因為二壘、二壘都是得點圈，通常需要安打才能得分。

至於吳昇峰投到102球挨轟引起熱議，但國際賽和職棒不同，狀況允許通常會繼續往下投，而且他先前都未出賽，體力應該無問題。換投時機本來就很難拿捏，這也是教練難為之處；不過既然當下做出決定，輸球的責任自應由教練團概括承受。

(中時電子報)