虎尾溪文學獎頒獎在雲林故事館舉行，學生散文組首獎胡芳芸(左)。(許素惠攝)

虎尾溪文學獎頒獎在雲林故事館舉行，學生散圖文組首獎張博鈞(右)。(許素惠攝)

雲林縣第13屆虎尾溪文學獎下午揭曉，學生、社會人士散文及圖文首獎分別為胡芳芸、丁亭妤、張博鈞、曾茵岭。

頒獎典禮在雲林故事館舉行，今年徵文主題為「閱讀雲林」，號召書寫屬於雲林的文學故事。知名作家與出版社總編顏艾琳、陳皓、張素卿、施又熙、鄭順聰、紀昭君等當場評分及講評。

主辦的虎尾科技大學通識中心老師王文仁指出，該文學獎從校內擴展到校外，持續辦了13年，非常不簡單，儼如虎尾地區的文學盛事，為該校及小鎮增添浪漫文化，今年共徵集418件作品，其中學生圖文組418件、學生散文組48件、社會人士圖文組29件、社會散文組18件。

學生散文組，首獎胡芳芸—虎尾的香氣，貳獎許碧纖—智慧就是在生命轉折時，佳作楊陸昊—烤肉行、凃仁祥—雲林故事書、李尚霖—鄉野獨步、王淳瀅—再訪雲林。

社會人士散文組首獎丁亭妤—一個老故事、貳獎何志明—蚵田的回望、佳作曾昱豪—餘生波音、簡曉娟—打芒果、汪忠豪—六房媽祖與小茉莉、黃律瑋—兩等分的時間。

學生圖文組首獎張博鈞—迴憶、貳獎劉昱君—光之所向、佳作潘昱婷—水做的女兒、謝鎮安—有一種甜味叫翻牆的煙、莊芷瑄—校園守護犬、胡芳芸—稻田、高鐵、五分車。

社會人士圖文組首獎曾茵岭—高鐵曰•雲林、貳獎張景翔—雲林百工-天橋下的家鄉味、佳作林淑英—偶戲人生、林益彰—雲林夢獸-并寫虎尾人佮武戲的目神、韓守惟—華武壟故事町、汪忠豪—夜中元。首獎獎金5000元，貳獎3500元，佳作1500元。

(中時 )