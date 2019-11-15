雲林縣高麗菜耕鋤補助，行動似乎秘密進行。（摘自縣議員蔡岳儒臉書）

雲林縣高麗菜最近盛產。（周麗蘭攝）

雲林縣田間傳出補助高麗菜耕鋤消息，1公頃10萬元，農民卻找不到窗口申報，農業處長魏勝德兩周前在縣議會答詢表示，據了解耕鋤面積達200公頃，雲林有4家合作社場接受登記，未透過縣府或農會。民進黨林縣黨部15日抨擊縣府和議員散布假消息。縣長張麗善回應，農糧署否認補助，卻要縣府「這部分不要問那麼多」。

縣議員許留賓15日質詢，兩星期前他質詢關於高麗菜耕鋤為什麼要讓合作社場作而不是由縣政府來主導？後來又有百姓向他反應，一分地耕鋤補助1萬元，為什麼只領到7000元、8000元？農民的權利怎麼能讓合作社場主導，這會涉及圖利問題。

縣議員李明哲詢問，農糧署想保障高麗菜價格是一個好政策，為何補助耕鋤要跳過縣府、公所、農會？

農業處長魏勝德答覆時連說6次「不清楚」，他說過去從來沒有這樣的例子，關於本次耕鋤作業，縣府、公所都沒有收到公文，根據「耳語」了解，雲林有四家合作社場受理，耕鋤約200公頃高麗菜田，每公頃補助10萬元，訊息不是很明確，這應該由農糧署對外一致說明。

張麗善答詢說，縣府詢問農糧署得到的口頭答案是「農糧署沒有啟動根除，聽說合作社有在耕鋤，這部分請我們不要了解那麼多」，縣府將用正式公文詢問。

張麗善表示，她希望如果有辦理耕鋤，應該透過縣政府、公所，而不是透過特定對象或是契作的單位去做，先前竹筍收購也是透過特定合作社，經過縣府反應才擴大管道。

她強調，現在選舉白熱化，中央的資源應該要下放，而不是針對特定對象，民進黨縣議員舉行記者會抨擊假消息，很難不聯想是一個政治的攻防。

李明哲受訪時表示，民進黨舉行記者會抨擊關心高麗菜耕鋤的人，他們應該要想清楚，今天要圓一個謊，接下來可能要找更多的由來解釋，這次耕鋤面積是200公頃，一公頃10萬元，總計2000萬元，縣政府都拿不出這筆錢，他也要反問合作社場兩千萬元從哪來？是不是也要一併說明清楚。

(中時 )