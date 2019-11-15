基隆市政府落成近90年，歷史建築建物老舊、辦公空間不足，市府規畫新建大樓預算連續三年卡關。（許家寧攝）

基隆市政府廳舍建於日據時代，空間狹小老舊，市長林右昌規畫在舊公車處修理廠興建新市政大樓，連3年叩關失敗，這次捲土重來，議員藍敏煌昨質詢時主張同一個議案已表決多次，既然共識不足，呼籲市府退回預算案，另覓地點或考慮原址重建。

國民黨議員藍敏煌指出，市府目前已經舉債76億元，還要再花36億蓋一棟新市政大樓，不但喪失市政府土地原有的商業價值，而且新址位置距離公車循環站較遠，對於洽公市民相當不便，而且提案被多數議員反對，他也認為沒有那麼急迫性。

林右昌表示，這屆議會和他都是新的任期，重新提案並沒有問題，強調市府大樓不是只有需要性，還有急迫性，他強調，全台灣只有基隆市府各局處被大卸八塊、四分五裂，分散在各地，市府運作效率很難有所提升，同仁工作環境也不好。

藍敏煌說，有人說他「卡預算」、反對市政大樓，阻礙中正區發展，其實他主張原址重建，將機關用地變更為商業用地，樓下做為商場還可以收取權利金，增加市府財源，結合郵輪觀光，舊公車修理廠那塊地，還可拿來複製成為第二個東岸商場。

林右昌指出，新市政大樓經過縝密評估，市公車處修造廠是最佳地點，未來東岸軍港和貨櫃場遷移後，結合郵輪碼頭與新的產業園區，將可帶動東岸經濟和區域產業發展，市府今年再提出預算案送議會審查，會繼續溝通說明，希望得到支持。

(中時 )