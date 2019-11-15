熊本縣物產展in基隆連續兩天在基隆展售，不用出國去日本，就可體驗日本文化。（資料照）

基隆與日本熊本縣交流頻繁，去年更首度與八代市締結友好城市，今年「熊本縣物產展in基隆」，16日、17日在基隆東岸商場3樓廣場登場，日方派出該縣該高人氣吉祥物「熊本熊」KUMAMON再度造訪基隆港，可愛萌樣周末將掀起一波「尋熊熱」。

外形圓渾渾帶點笨拙的「熊本熊」部長，今年初來到基隆舉辦物產展，可愛模樣廣受大小朋友歡迎，熊本縣八代市長中村博生昨天傍晚率團到訪基隆市府拜會市長林右昌，周六起一連2天舉辦熊本縣物產展售活動，再度與市民相見歡。

市府民政處長王榆森指出，八代市為熊本縣第二大城，港灣位居九州交通重要地位，發展軌跡和基隆相似，兩市交流緊密，有深厚情誼，除了締結姊妹港，八代市更連續3年前來基隆辦物產展，去年4月又「親上加親」正式成為友好城市。

今年2月熊本熊首度現身東岸商場開幕儀式，因為草地濕滑，出場時還不小心滑了一跤，讓全場驚呼，玩偶手上、鼻子沾滿了土，讓林右昌連忙替他擦一擦鼻子，呆萌模樣更讓大小朋友著迷，爭相與熊本熊合照，明起中午到晚上6點半，歡迎民眾前往。

2天的活動將穿插6場次的熊本熊（KUMAMON）表演外，日方亦特別準備紙劇場、茶講座、燈心草飾品製作體驗、津輕三味線及忍者表演，還有若石幼兒園、碇內國小學童的才藝表演，讓民眾不用出國，就可體驗日本文化、藝術及美食視覺饗宴。

(中時 )