被稱作「大陸最冷小鎮」的黑龍江省大興安嶺呼中區，15日早晨最低氣溫降至負38.3度，當地呼瑪河兩岸出現霧凇美景，玉樹瓊枝在陽光的照射下晶瑩剔透，如同走進童話般的冰雪世界。

呼中區位於黑龍江省大興安嶺興安之巔，平均海拔810公尺，歷史最低氣溫負53.2度，年平均氣溫-4.3度，無霜期僅83天，是大陸城鎮氣象記錄的最低值，因而得名「大陸最冷小鎮」。

據呼中區氣象局介紹，未來幾天呼中氣溫將持續維持在負30度以下，並已經發通知提醒遊客和當地居民添加衣物，注意防寒保暖。

近年來，呼中區積極打造最冷小鎮特色品牌，深挖冰雪旅游資源，構建旅遊產業發展新格局，打造冰雪樂園，吸引了大量南方遊客前來進行體驗遊、探險遊、自駕游，實現了旅遊業南北互聯互通，今年冬季，呼中區利用「冷的最早、冷的最美」的優勢，為旅遊觀光計畫，截至目前，當地「第四屆冰雪撒歡兒園」已進入人工造雪、鋪設基礎設施建設階段。

(旺報 )