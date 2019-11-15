◎造福粉絲！林志玲結婚不玩躲貓貓

台灣第一名模林志玲和放浪兄弟成員Akira本周日將回女方家鄉台南舉行婚禮，第一名模出嫁從婚宴地點、婚紗照、喜餅等細節都受到外界關注。外界好奇是否在南美館附近能看到志玲姐姐身影，昨(14日)媒體報導，據悉當天南美館一館門口會鋪紅地毯，林志玲和老公下車時有一小段距離能和粉絲、媒體打招呼，會大方面對專程到來的民眾，不玩躲貓貓。

◎韓黑哭哭！高雄水果外銷量嚇死人

國民黨總統參選人韓國瑜，甫上任高雄市長即主打觀光、外銷，更親自到不少國家「搶訂單」，成功將高雄在地農產推向國際。截至今年10月，高雄水果已成功外銷10132公頃，金額達近6億元；高雄水果不僅外銷大陸，更成日本搶手貨。

◎超跑條款出爐 拖吊費最高21500元

超跑造價昂貴，不只騎士、駕駛躲遠遠，一旦在國道上故障發生事故，拖吊業者也不敢拖救，擔心車輛損傷產生巨額賠償金爭議。交通部高公局表示，已訂定「超跑條款」，將根據底盤高度與新車價值，明定拖救基本費率表，分別為1500元至2萬元不等，若於國5雪山隧道內故障車輛另需加收1500元，等於最多可收2萬1500元。該條款11月公告、明年元旦起實施。

◎郝龍斌沉重建言 音檔流出全都錄

國民黨今天舉行臨時中常會檢討不分區名單，黨副主席郝龍斌在會議開始後，當著主席吳敦義的面不客氣地說，「我做個烏鴉，建議吳主席退出不分區的提名名單，只有這樣才能挽救國民黨，這才是解決問題的根本之道啊！」他說，這件事對吳主席非常委屈，「但我建議吳主席要做明智的決定，為黨的勝選再委屈一次。」

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(中時電子報)