為讓民眾更了解更生保護業務，並給予更生人更多包容與重生機會，台灣更生保護會昨日舉行「迎向曙光，愛在更生」更生保護節慶祝大會，表揚包括張榮發基金會、台北市就業服務處、更生輔導員等推動更生保護業務有功的30多個團體及個人。張榮發基金會長期以來協助更生人與其家庭，累計至今金額已逾上千萬元，可說是不遺餘力。

張榮發基金會長期以來協助更生人與其家庭，提供生活補助與照護。此外，也關懷更生青少年，除贊助經費，甚至由基金會訪查員陪跑長榮航空馬拉松大賽，希望即時挽回岔路上許多無助的小羊。

張榮發基金會和台北監獄、台北市就業服務處、桃園職訓等單位合作辦理工作技能訓練、贈送維修工具、工作鞋等物資，更與臺灣更生保護會臺北分會合作，協助成立「夢啟動更生樂團」做公益演出，捐助新店戒治所音樂班樂器，讓受戒者藉由音樂，遠離毒品。

法務部次長張斗輝表示，如果大家給更生人多些包容接納，他們就能順利回歸社會。更生保護會董事長王添盛指出，希望各界給更生人更友善的工作機會和環境，讓他們生存下去，就不會再製造社會的另一個問題。台北地檢署檢察長邢泰釗表示，人生難免有滄桑，希望更生人心境能轉變，感謝相關團體協助消弭社會對更生人的誤會。

張榮發基金會執行長鍾德美特別分享一位扶助過的宋姓阿嬤，雖因獨子服刑獨自隔代教養三孫，但她仍然樂觀以對，對外界的協助也常懷感恩之心；而她在獄中的獨子不只主動照護其他生病或年邁的獄友，也在出獄後積極改過向上，努力從事水泥零工撐起家計，讓全家重拾往日溫情。阿嬤兒子得知是張榮發基金會幫他填補往昔他在家中的缺席日子後，特別來信感謝，直言「我們家揀回一件遠比金塊更有價值的寶貝」。

(中時 )