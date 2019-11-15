親民黨主席在13日參戰總統大選，找「廣告教母」余湘當副手，競辦發言人則是知名主持人于美人。于美人接受黃暐瀚專訪時透露，她和余湘一張當年的合照，想到就有點難過。

黃暐瀚在《POP撞新聞》指出，當于美人歷經婚變的那段時間，身邊給她最大支持，最多鼓勵的人，就是余湘。那段日子，好強的于美人工作私事兩頭燒，總在鏡頭前努力維持女強人的形象，但其實鏡頭之外，情緒近乎崩潰，體力早就不行，甚至還被說「事業是睡來的」，對她有多傷。

于美人表示，2008年在飯局和余湘見過一面，再見面已事隔一年，余湘在腦部大手術後辦重生感恩會，她居然還認得于美人。後來于美人經歷大風暴，成立的經紀公司呈停頓狀態，讓她完全垮掉！當時她暴瘦，陪伴她的是余湘夫妻，有一天余湘跟于美人說：「哎，躺一下，我們睡一下」，兩人摟在一起，請余湘老公拍照，于美人說：「想到當年就有點難過。」

于美人說，當時她愣住，為何要拍這張照片，余湘說：「外面不是說妳事業睡出來的，我們拍一張存證。」當時她大笑 但後來她每回想到這一段，就感動到不知怎辦，她想，這個人情要用什麼來還，因此當余湘開口請她當宋競辦發言人，于美人坦言，她沒辦法說NO。這也是于美人為什麼要擔任親民黨發言人的原因。

(中時電子報)