新北市長侯友宜15日下午主持永和區中興公共托老中心開幕，該中心為新北市第44家公共托老中心；中心提倡地中海飲食 ，侯友宜（中）跟著學習製作。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜15日下午主持永和區中興公共托老中心開幕，該中心為新北市第44家公共托老中心；中心提倡地中海飲食 ，侯友宜（中）與長者一起做深蹲動作。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（15日）下午主持永和區中興公共托老中心開幕，該中心為新北市第44家公共托老中心。侯友宜強調，至今年9月底，全市65歲以上長者有56萬7253人，占全市人口 14.14％，市府持續推動公共托老中心，未來要完成60家。

啓用儀式由侯友宜、天主教耕莘醫療財團法人董事長洪山川、立委林德福、市議會副議長陳鴻源和議員連斐璠、羅文崇、社會局副局長許秀能、衛生局副局長高淑真、永和區長胡合鎔及在地多位里長共同參與。

由逆風劇團及永和耕莘幼兒園的迎賓表演揭開序幕，點出中興公共托老中心，歡迎各年齡層加入關懷長者的行列，期望跨世代能更緊密連結。

侯友宜表示，高齡照顧是新北市的重大政策，讓長者在社區就能接受妥善照顧，也讓子女安心上班。完善的照顧體系也設計多元活動，讓年輕族群能了解銀髮族的生活需求，更能親近及關懷老人家。

侯友宜提到，市府積極推動公共托老中心、動健康計畫、銀髮俱樂部、社區關懷據點、銀髮大學等政策，包括剛開幕的永和中興公共托老中心，新北市已設立44家公共托老中心，將朝60家的目標邁進；感謝今年獲得績優醫療機構獎的耕莘團隊願意在地承接，也謝謝永和店仔街福德宮捐贈85萬元增添運動器材。

值得一提，侯友宜除了與長者們一起體驗智慧互動桌遊，關心長者使用運動器材訓練肌耐力情形外，並在營養師指導下，為長者示範水果優格及燻鮭魚酪梨軟法等地中海飲食。

社會局表示，中興公共托老中心由天主教耕莘醫療財團法人承辦，除日照中心可收托20位失智、失能的長者外，附設的銀髮俱樂部有適合長者運動的油壓式體健器材，以及智慧型互動式桌遊，該中心提倡地中海飲食，以降低長者罹患心血管疾病。

天主教耕莘醫療財團法人董事長洪山川表示，永和耕莘醫院深耕社區多年，具有專業的醫護團隊，經常在社區辦理各項預防、延緩失智失能講座，傳授照顧技巧，也謝謝市府信賴，中心會提供最好的服務，讓長者的家屬安心。

(中時 )