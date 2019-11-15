3男酒後口角，三字經辱警反被制伏。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

3男酒後口角，三字經辱警反被制伏。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

3名男子清晨飲酒狂歡後一言不合發生爭吵，路人見狀報警，警方出動快打部隊到場，3人突然轉為團結，不但對警方叫囂，甚至推擠、辱罵三字經，員警使出辣椒水和人海攻勢制服，將3人分別依公共危險、妨害公務罪嫌送辦。

桃園警察分局武陵派出所今早近8點接獲民眾報案，指稱桃園火車站前一間KTV有男子酒後糾紛滋事，警方立即啟動快打部隊趕抵現場，員警控制現場並盤查在場人員。

其中31歲藍姓男子突然跑回車上想駕車離開，猛催油門卻忘記排檔，引擎發出巨響，員警立即追上喝令下車受檢，藍男不服不斷對員警叫囂挑釁，24歲曹姓友人及23歲廖姓友人也在旁助勢，曹男不斷推擠阻擋、廖男則以三字經辱罵，女性友人則在旁不斷苦勸。

員警見狀使出人海戰術圍捕，並祭出辣椒水攻勢，順利制服3人，警詢完畢後，將酒醉開車的藍男依公共危險罪送辦，曹男及廖男則依妨害公務罪嫌移請桃園地檢署偵辦。

3男酒後口角見警轉團結辱警反被制伏 警局再重逢

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(中時 )