警察叔叔平常到底在做什麼？中市警局第四分局春社派出所，日前與南屯區春安國小附屬幼兒園合辦「小小警察體驗日」活動，員警準備好迷你版的警車、反光及防彈背心、盾牌，以淺顯易懂的方式，介紹警察工作，並解說各項裝備用途及使用時機，同時進行交通及婦幼人身安全的觀念宣導，讓小朋友，在遊戲中建立正確的安全觀念。
警局裡，穿戴警用裝備、乘坐小警車的小小警察們，睜大好奇的雙眼，七嘴八舌的問警察叔叔、阿姨，是怎樣抓壞人的？員警利用各種情境模擬解說如何抓懷人，也帶動小小警察們瞭解基本的交通規則。
試乘迷你警用巡邏重機時，員警也藉機詢問小朋友「在馬路上可以玩耍嗎？突然衝出來會不會嚇到人呢？」小朋友們也大聲說「不行！小心有車！」，讓小朋友都玩得很嗨！最後，小小警察們準備一張大卡片給警察叔叔、阿姨們，並大聲地表示「以後也想像叔叔阿姨一樣成為警察！」
春社派出所長江松泳表示，小朋友們的到來給派出所帶來許多歡樂及笑聲，增添許多趣味，讓同仁的心情都輕鬆起來了。期望這樣有趣的參觀體驗，不但能做到犯罪預防教育，也讓小朋友們對警察工作有更多瞭解與興趣。
(中時 )
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