苗栗縣民政處依據內政部解釋，編列1685萬元鄰長為民服務費，有望明年嘉惠4682名鄰長。（巫靜婷攝）

苗栗縣民政處增編預算，將於明年全面補助鄰長，每月300元的「為民服務費」，15日縣議員曾玟學質疑，縣府未列辦法，將使行政作業上有漏洞或模糊不清之處，揚言若無相關申請、核銷等作業依據，將建請暫時「凍結」此預算，民政處回應，會趕至會期結束前，擬定辦法協助預算通過。

鄰長為義務性、無給職，負責落實基層為民服務工作，內容包含縣政宣導資料分送、敦親睦鄰、守望相助、環境清潔之協助、緊急災害通報、社會福利及急難救助、反映民情等，往年縣府僅編列鄰長每月250元訂報費，其餘如電話費、電費、油資等雜支，均由鄰長自掏腰包或尋找財源支應。

民政處體恤鄰長為民服務辛勞，依據內政部解釋，今年新編1685萬元的「為民服務費」預算，補貼鄰長每月300元的事務費，縣議員張顧礫、鄭聚然質詢時均表贊同，甚至認為偏遠山區的鄰長應有更多福利，才能吸引人擔任這「吃力」的工作，曾玟學則認為，為讓此預算「師出有名」，應先制定明確的辦法。

民政處長彭基山說明，依據內政部《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例解釋》，地方政府可視自有財源，編列鄰長為民服務費，新竹、花蓮均有編列此預算，經費將撥補鄉鎮市公所辦理，由主計單位依收據進行核銷，預估明年將有4682名鄰長受惠，將盡力於會期結束前擬定辦法，制定明確規範。

(中時 )