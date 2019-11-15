俄羅斯國家杜馬（議會下院）外國干涉俄羅斯內政事實調查委員會主席皮斯卡廖夫14日表示，他主持的委員會查出多起外國非政府組織及媒體干涉俄內政的案例，發現有外國勢力試圖在俄境內建立非法抗議活動頭目培訓基地。

據塔斯社報導，俄國家杜馬外國干涉俄羅斯內政事實調查委員會14日舉行會議，研究

了俄各聯邦主體所提交的外國非政府組織干涉俄內政情況的材料。皮斯卡廖夫在會後說，他

領導的委員會查明，共有12個歐美國家透過50多個非政府組織、媒體和個人干涉莫斯科和

聖彼得堡等19個俄聯邦主體的內政。

此外，該委員會還發現有外國勢力企圖在

俄境內建立非法抗議活動頭目培訓基地、收集材料以圖煽動民族矛盾並歪曲衛國戰爭有關史

實。

皮斯卡廖夫說，外國干涉俄內政的材料將被轉交給俄總檢察院和司法部，以便相關部門採取措施予以應對。

今年8月3日，莫斯科市中心發生未經許可的大規模集會和遊行。此前一天，美國駐俄

使館在其網站上發佈了3日遊行的路線圖。

8月9日，俄外交部召見美駐俄使館公使銜參贊理查森，抗議美使館鼓動俄民眾參與集會和遊行。為了調查外國機構和媒體在此次非法集會和遊行中的活動，俄國家杜馬於今年9月成立了外國干涉俄羅斯內政事實調查委員會。

(中時 )