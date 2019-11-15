繼本月初苗栗後龍外埔海寶溝沙灘出現一隻擱淺死亡的保育類綠蠵龜後，15日上午再度發現一隻綠蠵龜擱淺死亡在同一沙灘，海巡署第三岸巡大隊外埔安檢所據報趕往處理，由於連續兩起保育類綠蠵龜在同一海域擱淺死亡，海巡人員隨通報海洋大學專家前來採樣分析，以確認死因。
本月1日，外埔安檢所於苗栗後龍海寶溝沙灘發現1隻死亡綠蠵龜，15日上午10時再次接獲民眾通報，於同一地點發現死亡海龜，海巡人員抵達現場後，確認海龜已死亡多時，經測量海龜長約57公分、寬約40公分，隨即聯繫國立台灣海洋大學，並提供死亡海龜外觀特徵照片請其辨識，判定是一級保育類的綠蠵龜，海洋大學人員於下午15時至現場進行採樣後，攜回分析綠蠵龜死亡原因，後由海巡人員協助就地掩埋。
海巡署中部分署第三岸巡隊表示，民眾如果在岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物，有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡報案專線，本署將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。
(中時 )
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