「2020年台灣燈會」將於明年2月8日在台中市登場，目前各單位招募志工，市警二分局日前於北區公所6樓禮堂，舉行守望相助隊常年訓練，強力放送招募志工訊息。警方表示，年滿16歲、領有志願服務紀錄冊的民眾都可報名，讓來參觀燈會的民眾看見台中人的熱情。

市警二分局長蔡元戎，利用座談會時間向北區全體守望相助隊宣傳燈會活動及志工招募資訊，蔡元戎並在座談會後就燈會展區及展期等訊息，當場有獎徵答，獲得隊員們熱烈迴響，大家舉手搶答，快速正確說出答案者，可獲得小贈品，場面熱鬧踴躍。

市政府規劃以「璀璨台中」為燈會主軸，「2020年台灣燈會」有正、副2大展區，主展區在后里馬場及森林園區，佔地35公頃，從109年2月8日至2月23日為期16天的展期，分為雨林秘境及藝想世界，展現生態永續、藝術美學及科技智慧、傳統創新等。

副展區在文心森林公園，佔地8．8公頃，展期從12月21日至109年2月23日，長達65天，以童趣樂園為主，呈現親子歡樂、活力宜居的城市意涵。燈會志工招募將使用「2020台灣燈會志工整合服務平台」，預計招募5000人。

(中時 )