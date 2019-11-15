世界棒球12強賽中華隊今（15）日以2比3輸給美國隊，晉級決賽前景堪慮。明天上午11時對澳洲隊之戰一定要贏，再看有無機會打進周日的季軍戰，爭取明年東京奧運門票，總教練洪一中決定推出旅美投手胡智為先發。

胡智為上次出賽是在B組預賽第3場迎戰日本隊，當時他中繼3.2局僅失1分，被擊出3支安打，表現稱職。他表示：「12日對韓國隊準備上場，後來沒投又休息2、3天，現在已完成調整。」對於澳洲隊他並不陌生，因為當地屬於美式球風，明天希望能多投幾局。

中華隊昨天輸球後前景頓時加倍艱難，胡智為說，這對明天的比賽多少會增加一點壓力，但盡量告訴自己跟以往先發時的心態一樣，用平常心面對。尤其是要把局數投長，讓牛棚有更多休息時間，如果打進後天的決賽，除了他以外，其他隊友都可備戰。

胡智為說，今天在牛棚練投是最後階段的調整，感覺上體能和身體都很到位。他並且透露，爸爸、媽媽以及私人顧問都已經飛抵東京，明天會到球場為他加油。

(中時電子報)