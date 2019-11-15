民進黨立委台中市第5選區（北屯、北區）立委參選人莊競程，將於17日在北屯區一德洋樓旁，成立蔡英文、莊競程聯合競選總部，台中市長盧秀燕提前致贈花籃祝福，原同選區有意參選但未被徵召的楊宗澧支持力挺，讓莊競程競選總部成立當天圓滿成功。

莊競程指出，台中市長盧秀燕送的花藍，上面寫著「祝蔡英文總統莊競程立委候選人聯合競選總部成立、圓滿成功」等，除了感謝盧秀燕的祝福外，選戰將全力以赴，與對手進行一場「君子之爭」。

莊競程表示，因他是政治素人，很多鄉親現在都還不認識他，現在最重要的工作，就是勤走基層，握遍每位鄉親溫暖的雙手，鄉親們殷殷期盼的眼神，就是他參選的最大動力，同時也告訴選民，未來將用自己的專業，為鄉親們謀取福利。

民進黨徵召交大助理教授莊競程出線，挑戰深藍選區，楊宗澧釋出善意，主動協助掃街拜票，外界稱讚楊宗澧能展現好風度。莊競程表示，重視老人醫學跟預防醫學，提出55歲民眾免費失智症篩檢，目標就是要維持老人家的健康，除降低健保負擔，也減輕下一代負擔。

(中時 )