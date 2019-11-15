日本防衞省周四（14日）宣布，自衞隊近期在鹿兒島附近演練兩棲登陸。日媒分析指此次訓練是至今為止，最大規模的水陸兩棲作戰訓練，目的是加強牽制中國在東海和南海的活動。

根據東網報導，日本防衞省表示訓練由周一（11日）開始，參期11日，約有1500人參與。訓練由陸上自衞隊水陸機動團和海上自衞隊艦船模擬敵人登陸離島，自衞隊搶灘登陸作戰。指揮訓練的司令、海將補白根勉表示：「這次訓練將提高自衞隊在島嶼作戰中，對陸海空綜合運用的能力。」

日媒分析認為，從鹿兒島縣至沖繩縣及那國島的西南離島，一直是防衞的空白地帶。為抗衡中國近年的海上活動，日本防衞省自今年3月起，陸續在該區域部署陸上自衞隊，加強防衞。

日本防衞省周四另透露，美國海軍陸戰隊和日本陸上自衞隊，下月將在三重、滋賀、岡山及香川四縣展開聯合實戰演習。隸屬駐沖繩美軍普天間機場的4架魚鷹運輸機亦會參與，將是首次有魚鷹機在四國參與軍演。

(中時 )