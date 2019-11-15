嘉義市爭取蓋西區國民運動中心已久，去年蔡英文總統到嘉義市為涂醒哲輔選時曾允諾支持，日前遭嘉義市議員質疑總統跳票，15日議員黃露慧質詢時再提此事，質疑是否是計畫送錯項目。嘉義市長黃敏惠回應，全國的國民運動中心計畫早在2017年就截止，14日晚上教育部長潘文忠也親自致電關心，並承諾會將嘉義市西區國民運動中心納入2021年第二期前瞻計畫經費中。

黃露慧質詢時指出，西區的運動中心的進度延遲是因為到5月27日才行文教育部，且送的計畫不對，應用前瞻計畫申請。

黃敏惠回應，總統承諾我們的時間是2018年，然而全國的國民運動中心計畫在2017年就截止，且前瞻計畫第一期並沒有運動中心的項目可以申請，教育部長前天打電話，說前瞻計畫2.0會把西區運動中心納入，預計時程是2021年，黃也要求教育部先行文，給市府承諾。

黃敏惠強調，「市府從來沒有慢過」今年編了300萬的規畫費，一邊積極準備計畫、一邊積極爭取補助。教育處長林立生則表示，西區國民運動中心是全體市民與議會議員共同的期待，在未有明確的補助核定前，市府為讓市民有更舒適的運動環境，在109年度編列預算先做好規畫，後續再行籌措建設預算做好準備。

(中時 )