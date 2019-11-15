市議員舒翠玲指出，這口埤塘到2017年5月都有水，並沒有廢溜。（市議員舒翠玲提供／甘嘉雯桃園傳真）

都發局長盧維屏（右）認為議員質詢內容誇大，不應動輒指控市府涉嫌圖利。

點池成鑽？桃園市議員舒翠玲15日在議事堂上指出，平鎮市龍慈路銜接66快速道路1口埤塘遭建商在2017年收購，但這口埤塘是附近農民賴以為生農田灌溉及蓄洪之用，議員說，市府擬將部分土地變更為機關、住宅，並興建異域故事館，懷疑官商勾結，都發局長盧維屏反駁，土地在早在2006年就被收購，不需抹黑，周邊約有8成5居民廢溜，雙方各說各話。

「鄭文燦市長昔日曾批前朝官員點池成金，如今當家後自己點池成鑽」，「誰那麼傻會來買埤塘？」舒翠玲說，經其他地主通知，她才發現有建商買進埤塘土地，以公告現值不到1／10價格取得，今年5月專案小組會議卻突然冒出要設異域故事館與集會所，內容指憂心埤塘填土重畫成本高，將以公辦方式辦單獨市地重畫。

舒說，沒人知道異域故事館要蓋在這裡，追查才發現是鄭市長親自主持會議，拍板要在現況為埤塘的國中六用地興建，要求撤回此埤塘變更案，「公保地解編不該是成就財團併吞土地金錢遊戲」。

「不是任何土地解編背後就是有門神、圖利」，盧維屏說，早在2006年間就有建商購買土地，當時鄭市府也尚未執政，沒人知道未來會進行通盤檢討，更不知道未來會興建異域故事館，公共設施保留地買賣在桃園頻繁。

盧維屏表示，這口私人埤塘目前仍有灌溉需求，同時也非屬濕地，市府採取保留77％埤塘水域及23％解編方案以解決異域故事館所需土地取得問題，民意代表如有不同想法，應理性主張及討論，不應動輒指控市府涉嫌圖利。

(中時 )