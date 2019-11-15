蔡英文總統在台南市歸仁區仁壽宮與支持者親切互動。（洪榮志攝）

蔡英文總統15日下午馬不停蹄參拜歸仁區仁壽宮、清水宮及關廟區山西宮，所到之處都受到大批支持者的歡迎，也與鄉親們親切互動。蔡英文強調，「民主自由可以當飯吃」，因為只有自由才有產業發展，才有工作機會，所以我們這一代的台灣人，要守住我們的主權、我們的自由民主。

蔡英文表示，上屆她參選總統時，曾提出的歸仁沙崙綠能產業專區，未來將是台灣最重要發展的大型聚落，只要2、3年就可以看到實際運作，台南也會成為全台最大的科技重鎮，從南科到沙崙再到高雄路竹、橋頭的產業群聚，會跟竹科一樣大甚至更大，南台灣不再是相對落後的地方，會是領先科技產業的所在。

蔡英文強調，我們要翻轉台灣，讓台灣無論北部或南部都有一樣發展的機會，達成區域平衡，無論生活在那個角落也都有一樣的工作、創業機會及福利照顧，這就是她要做的事情，也正在一項項完成，拜託大家再給她4年，台灣的經濟一定會更好。

蔡英文還說，台商回台投資已近7000億元，美國政府也鼓勵美國500大公司到台灣投資，台積電還要到台南投資1兆元蓋新廠，很多企業都加碼投資台灣，未來很多年台灣的投資不斷、機會也不斷，年輕人無論找工作或創業都很有機會。

蔡英文指出，她問過許多企業為何要來台灣投資？對方都回答，台灣是最好投資的地方，因為生活環境很好、穩定，有民主、自由，擁有自己的主權。有人說「民主不能當飯吃」，但我要說「民主自由可以當飯吃」，因為只有自由才有產業發展，才有工作機會，所以我們這一代的台灣人，要守住我們的主權、我們的自由民主。

(中時 )