隨著新世代社群蓬勃發展，Instagram（IG）成為繼臉書之後相當受歡迎的平台，透過圖片的分享，在社群網絡中和他人互動來產生連結。不過，負責IG的Adam Mosseri觀察到「比讚數」的現象越來越明顯，於是他開始展開一項測試，採取「隱藏愛心」策略！經過階段性測試後，可能擴大地區進行，傳臉書也有考慮加入隱藏按讚數的行動。

據《iThome》報導指出，日前IG自今年4月起，已開始在加拿大、愛爾蘭、義大利、日本、巴西、澳洲及紐西蘭陸續進行隱藏按讚數的實驗，本周則將實驗範圍擴大到美國市場。Adam Mosseri表示，此實驗企圖讓IG平台使用戶得以減壓，避免用戶為了愛心數（按讚數）而彼此競爭，而忽略了當初IG設計出來，是為了讓人們能與自己喜歡的事物做連結。他認為，隱藏愛心數可以減少社群上的比較，也能減輕人們的焦慮感。

此實驗企圖讓IG平台使用戶得以減壓，避免用戶為了愛心數（按讚數）而彼此競爭，而忽略與自己喜歡的事物做連結。（圖／shutterstock）

在隱藏按讚實施地區，唯有該帳號的所有人才能看到所獲得的按讚數，其他人則只能看到他們有否按讚。IG同時也在觀察，在這項指令下達後，這轉變是否會對使用戶產生什麼影響。

人們的行為模式的確如預期中有所改變，《Social Media Today》日前引用意見領袖行銷平台「HypeAuditor」的調查，發現在15.4萬個IG意見領袖中，若是為於隱藏按讚數的地區，普遍的貼文愛心數是下降的。不過在日本則是相反，擁有5,000名以下粉絲數的使用戶，所獲得的按讚數結果為上升的。

臉書似乎也發現，這種「社交焦慮」現象廣為存在，它們觀察到，的確有人因為怕案讚數太少，而選擇不貼文了。雖然臉書沒有表示要開始施行取消按讚，香港科技部落客卻發現臉書在安卓（Andriod）版APP上，默默地測試隱藏按讚功能。隨後，臉書也向Techcrunch證實了正在考慮不顯示按讚數。

新世代社群蓬勃發展，Instagram（IG）成為相當受歡迎的平台，透過圖片的分享，在社群網絡中和他人互動來產生連結。不過，「比讚數」的現象越來越明顯。（圖／shutterstock）

(中時電子報)