馬來西亞航空公司MH17客機2014年7月在烏克蘭東部墜毀，導致298人死亡。由荷蘭領導的國際調查小組周四（14日）公開監聽的電話紀錄，顯示涉嫌擊落客機的烏克蘭親俄分子與俄方高級官員緊密聯繫，相信行動受對方指示。俄羅斯外交部否認指控。

據東網報導，調查人員指通話紀錄顯示，令人質疑俄羅斯政府官員與擊落客機有關，包括國防部長紹伊古、總統普丁的高級助理。此外，紀錄顯示克里姆林宮與烏克蘭親俄組織頓涅次克人民共和國的關係，比外界所知的還要緊密，並形容雙方人員幾乎每天都通電話。

其中，頓涅次克人民共和國領袖博羅代在通話表示：「我執行的任務及保護的利益，就只有一個國家，那就是俄羅斯，這是底線。」雖然通話紀錄沒有提及MH17，但調查人員相信俄方官員知情，並對頓涅茨克人民共和國有「行政、金融及軍事」的影響力。

俄羅斯外交部隨即否認指控，表示空難調查小組已經作出裁決，其他證據只是支持原先的結論。外交部又指控調查人員「操控」調查工作。

(中時 )