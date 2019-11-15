金湖分局長黃維章（中）帶隊走進校園，扎根法治與交通安全觀念。（警方提供／李金生金門傳真）

金門金湖分局有7位述美國小校友，他們今（15）日在分局長黃維章的帶領下，回到母校向學弟、學妹們宣導交通、婦幼安全，場面十分溫馨。

老家在官澳村的金湖分局副分局長楊智銘與警備隊隊長兼金湖派出所所長黃成榮、偵查隊小隊長黃成泉等人都是述美國小校友。他們今天將巡邏車、重型機車開進校園讓學弟、學妹們體驗，也介紹各項警察裝備、模擬實境路況，全程1小時歡笑不斷，還有小朋友舉手，表示自己長大也要當警察。

帶隊走進校園的金湖分局長黃維章說，該分局共有7名述美國小的校友分別擔任副分局長、警備隊長等重要職務，而前金門縣警察局局長張蒼波、金門消防局局長楊肅凱等人也曾就讀述美國小的前身「官嶼國小」，因此說述美國小是金門警界的搖籃也不為過。

黃維章表示，校園宣導的目的是將交通法治觀念向下扎根，也期待做到薪火傳承，未來有更多的述美校友投身警察工作，共同為社會治安努力。

(中時 )