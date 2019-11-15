趙麗穎疑對劇組改編不滿。（圖／翻攝自趙麗穎微博）

工作室與劇組出聲澄清。（圖／翻攝自電視劇有翡微博）

被封「新四小花旦」的趙麗穎今年3月和馮紹峰生下兒子後，近來復出並接演由小說《有匪》改編的電視劇《有翡》。今(15日)她突然開砲，以兩張漢堡比對圖案嗆原著與改編的差異，外界還傳出她將辭演《有翡》，引來粉絲熱議，稍早工作室發聲明，指趙麗穎拍攝時認真、敬業，和劇組朝同一個目標努力，否認罷演。

趙麗穎和王一博主演的《有翡》9月開鏡，今趙麗穎突然PO出一張比對圖，暗諷改編電視劇和原著的差異就像漢堡的實品與廣告圖，疑對新劇改編有所不滿、親手開撕，還有傳言指出她將正式宣布退出《有翡》劇組，對此，趙麗穎工作室稍早正式回應。

趙麗穎工作室表示：「趙麗穎女士加盟《有翡》並飾演『周翡』一角，其本人及團隊對此項目非常重視和喜愛。拍攝過程中她認真、敬業，和《有翡》劇組朝著一個共同目標而努力。真誠希望最終可以呈現一部優秀的作品，不辜負所有人的努力與期待。」而《有翡》的官方微博也回應：「共同努力」，攜手平息傳言，網友則說：「麻煩尊重演員，尊重原著」、「拒絕魔改」、「等一部好劇，我們同心同願」、「怎麼努力，你倒是表態啊」。

(中時電子報)