國民黨總統參選人韓國瑜的副手張善政，日前指政黨票可投民眾黨，今天在中常會遭強烈質疑。黨主席吳敦義告訴中常委，他14日晚間已告訴韓，若張再有類似言論，雖然張是無黨籍，但將啟動「黨紀處理」；韓也告訴他，已與張溝通。

據指出，中常委江碩平在會中率先開砲，質疑張善政既是國民黨總統參選人的搭檔，為何能說政黨票投民眾黨？江除了要求擔任韓競選副總幹事的中常委姚江臨轉告韓，並主張吳敦義應接任韓國瑜競總主委來「糾正」張善政。

有其他中常委呼應江碩平，則呼籲吳當競總主委。吳解釋，競總主委要守在競總接待賓客，他必需到各地輔選，而且歷屆都沒有黨主席擔任競總的前例，他保證「韓國瑜一定能找到大頭當主委」。

吳敦義也透露，昨晚與韓國瑜通電話，他提醒韓「國民黨提名總統參選人找的搭檔，怎能說政黨票不投國民黨，改投民眾黨？」

與會者說，因為「韓吳配」在本周三剛送進中常會審核通過，雖然張是無黨籍，但吳敦義仍加重語氣告訴韓「那是不對的，再有類似言論，就要黨紀處理」。

與會者說，吳也表示，正常情形下，無黨籍作副總統候選人不合理，不過吳也為張緩頰說，他當行政院長時，張是政務委員，雖然不清楚政黨政治如何運作，不過張是優秀的工程師，他已請韓務必提醒張；韓則告訴他，已與張溝通。

(中時 )