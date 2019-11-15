國立彰化生活美學館舉行視障者文化體驗活動，舉行「Eye」玩客視障者文化體驗活動啟動記者會，今年選了3本優質好書，進行文化近用的走讀體，共計有3場，從11月26日、12月6日、12月20日等3天。其中「點字書、數位有聲書製作暨閱讀推廣活動」、「視障者文化體驗活動」，與視障者一同體驗書中世界。

現場邀請「金曲歌王蕭煌奇指定樂手」音樂玩家張林峰進行音樂演奏，全盲的他從未見過這個世界影像和顏色，但他決定要用音樂把愛傳送社會每個角落及每個人；活動現場也邀請「二皿手作紙設計」團隊老師與視障夥伴進行手抄紙DIY體驗。

11月26日中部場次「文化古都尋悠、觸動心靈饗宴」融合漢寶德老師的《建築．歷史．文化：漢寶德論傳統建築》穿梭在具有百年歷史的鹿港天后宮與鹿港老街中，欣賞建築的大小木作、石雕、彩繪，讓視障者更了解每一磚每一瓦的文化脈絡，更透過品嘗鹿港特色小吃以及鳳眼糕的製作，感受鹿港百年老味道。

12月6日北部場「戀戀陶土、悠遊鶯歌」以漢寶德老師的《文化與文創》為文本走訪鶯歌，了解台灣窯歷史的起落與轉變。手做DIY體驗馬賽克拼貼及陶藝，感受傳統技藝與文創產業的魅力，利用觸覺深入了解台灣陶瓷重鎮的歷史！

12月20日南部場活動「中藥香與太極的邂逅」以蔡璧名老師的《穴道導引：融合莊子、中醫、太極拳、瑜伽的身心放鬆術》一書為本，安排了認識中藥材及體驗中藥香氣，更邀請到太極拳老師分享太極養生及帶領視障者朋友打太極，一起動起來養身。

彰化生活美學館的視障者文化體驗活動透過聽覺、觸覺、味覺等多感的體驗以及一對一陪同的規劃，讓視障者放心走出家門，親近文化藝術，製作屬於自己的DIY小物，體驗五感樂趣，發現各類文創的生活美學。歡迎視障朋友踴躍報名參加。

(中時 )