日媒報導，日本北海道大學男教授9月在中國北京被拘留，中國官方說法是涉蒐集有關中國國家機密資料。經日本政府多次向中國方面提出釋放要求，男教授已在今天返回北海道自宅。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官菅義偉說，今天已確認9月在中國北京被拘留的40多歲日本男教授已返回日本，且未聽聞男教授在健康方面有特別的問題。

談到男教授被釋放的過程，菅義偉說，因為事件性質無法詳細進行說明，日本政府從保護日本國民的角度，透過各式各樣會談持續向中國方面要求釋放男教授。

日本政府相關人士透露，男教授已在北海道新千歲機場跟家人重逢，並在日本時間下午4時後返回自宅。

中國外交部今天也在記者會上表示，已釋放這名男教授。

外交部發言人耿爽說，這位男教授因為在下榻飯店蒐集有關中國國家機密的資料，由中國國家安全部門進行調查。

他說，由於男教授坦承事實並表示反省，基於法律規定進行保釋手續，這名男教授已經回國。

報導指出，在此之前，中國並未說明男教授遭到拘留的理由。

日本產經新聞報導，耿爽在記者會上說，涉嫌違反中國刑法及反間諜法遭捕的男教授已獲保釋。耿爽所說的刑法可能是指國家安全危害罪。

耿爽表示，中國國家安全當局9月8日搜索男教授下榻飯店房間時，發現與中國國家機密有關資料。

他說，男教授在偵訊時供稱從以前就持續蒐集中國方面大量機密資料，坦承一切犯行也表達悔意。

中國方面除了訓誡男教授，也要求男教授提出表達悔改之意的文件。

這位男教授專精中國近現代史，曾在日本防衛省防衛研究所及外務省工作過，過去一直很積極蒐集與日中戰爭史等主題相關資料，9月上旬受到中國政府智庫、中國社會科學院邀請，前往北京訪問。

除這名男教授外，中國當局從2015年以後共拘留日本13名男女，理由都是涉及間諜行為等，其中有8人已被判刑。

(中央社)