屏東女嬰猝死 父四處籌錢辦後事 18:552019/11/15 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新埤鄉箕湖村14日傳一起嬰兒猝死案，2個月大的武姓女嬰在午睡後突無呼吸心跳，25歲姚姓媽媽緊急報警求助，不料送醫後仍不治。警方封鎖現場採證。（謝佳潾攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 屏東新埤鄉箕湖村14日傳一起女嬰猝死案，2個月大的武姓女嬰在午睡後突無呼吸心跳，25歲姚姓媽媽緊急報警求助，不料送醫後仍不治；也傳出這一家四口的經濟狀況不太理想，女嬰猝死後更傳出爸爸沒錢幫孩子辦後事而四處籌錢。 據悉，女嬰生母與先生、子女一家4口同住在娘家，只靠著丈夫打零工來維持家計，平常是靠新埤鄉公所的物資救助。社會處也指出，女嬰爸爸是原住民，他們家非低收入戶，只能算是「比較弱勢」，而案發後死者的爸爸也因為沒錢幫女嬰下葬辦理後，一度四處籌安葬費。 (中時電子報) #女嬰 #猝死 #爸爸 #屏東 #新埤鄉 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄傳虐嬰 1歲女嬰顱內出血 14:412019/11/11 社會 女嬰頭部重創 疑遭虐命危 04:102019/11/12 社會新聞 1歲女嬰疑遭虐 母同居男友涉案遭聲押 08:402019/11/12 社會 心虛刪光對話紀錄！高雄虐嬰案母同居人收押 17:562019/11/12 社會 不耐嬰哭鬧搖晃致腦傷 莽父遭起訴 18:122019/11/12 社會 妻猝死教授冰屍提告 醫師獲判無罪確定 11:162019/11/13 社會 屏東2個月大女嬰疑遭悶死 警查原因 14:082019/11/14 社會 屏東2月女嬰悶死案 警方排除「哥哥壓死妹妹」 17:542019/11/14 社會 大時代空軍眷屬的小故事（下） 04:092019/11/15 兩岸藝文 家長注意 疑睡姿問題2嬰孩猝死 04:102019/11/15 社會新聞 社會熱門新聞 撿屍2次「醒來還想要」 軍人下場慘 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 少女帶男友回家嚐禁果 阿公聽到呻吟聲開門氣炸 - 社會 中壢11歲童籌父醫藥費街頭賣襪 民眾排長龍湧入愛心 - 社會 正妹獻初夜秒被甩 男友譙：胸小沒先講 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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