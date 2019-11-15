屏東新埤鄉箕湖村14日傳一起女嬰猝死案，2個月大的武姓女嬰在午睡後突無呼吸心跳，25歲姚姓媽媽緊急報警求助，不料送醫後仍不治；也傳出這一家四口的經濟狀況不太理想，女嬰猝死後更傳出爸爸沒錢幫孩子辦後事而四處籌錢。

據悉，女嬰生母與先生、子女一家4口同住在娘家，只靠著丈夫打零工來維持家計，平常是靠新埤鄉公所的物資救助。社會處也指出，女嬰爸爸是原住民，他們家非低收入戶，只能算是「比較弱勢」，而案發後死者的爸爸也因為沒錢幫女嬰下葬辦理後，一度四處籌安葬費。

(中時電子報)