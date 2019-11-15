一名18歲領有中度身心障礙手冊的少年，因不習慣收容中心的生活模式，獨自離開收容中心生活，日前一路流浪至林口某客運總站，司機見少年身無分文且無處可去，趕緊請警方到場協助，林口警分局文林派出所員警林建丞、謝依靜獲報後，除耐心陪伴少年，也立即通報社會局尋求救助，最後成功為少年找到安頓之處。

林口警分局文林派出所13日深夜接獲轄內客運總站報案，一名少年因搭錯公車，到總站時已無末班車，司機看少年身軀瘦小，且情緒忐忑不安，趕緊請求警方協助。

員警林建丞、謝依靜到場後，發現少年領有中度身心障礙手冊且身無分文，獨自一人不知如何是好，便先帶回所內照料，安撫他的情緒，更貼心的提供晚餐及茶水讓少年果腹。

經確認，警方得知少年原本安置在桃園的收容中心，因不習慣裏頭的生活模式，日前自己簽立切結書，離開收容中心獨自生活，由於無家可歸，只能一個人在街頭流浪。

員警了解情況後，立即通報新北市社會局尋求救助，經社工媒合，淡水區的收容中心尚有一席空床，員警便開著巡邏車，帶著少年到淡水安頓，少年也感動地紅了眼眶，雖表達能力不甚流暢，仍奮力的向警方說「謝謝你們」，場面溫馨動人。

(中時 )